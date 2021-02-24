Lille'den Yusuf Yazıcı paylaşımı: 'Baba, sen n'aptın ya'

Lille, sosyal medya hesabından takımın yıldız oyuncularından Yusuf Yazıcı'nın antrenmandaki şut çalışmalarının görüntülerini paylaştı. Fransız ekibi görüntü paylaşımına Türk bayrağını ve 'Baba, sen n'aptın ya' notunu da ekledi.

Lille'nin bu paylaşımı kısa süre içinde büyük ilgi gördü.

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