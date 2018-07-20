Lille - Everton maçı rakamları

Lille ve Everton, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Hazırlık Kulüpler maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:00. 3 puanlı Lille 777. sırada bulunuyor, Everton 4 puana sahip ve 556. sırada. Lille, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Everton son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 300 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lille kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Everton sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Lille son hafta oynanan Everton maçında 0-0 berabere kaldı.

Everton ise Lille maçında 0-0 berabere kaldı.

Lille, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 4 gol yedi.

Everton, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Everton, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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