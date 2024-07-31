Lille-Fenerbahçe maçını Istvan Kovacs yönetecek
Lille ile Fenerbahçe arasında 6 Ağustos Salı günü Fransa'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.
Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.
ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇINDA 18 KART ÇIKARMIŞTI
Rumen hakem, EURO 2024'te Çekya-Türkiye maçında düdük çalmış, 16'sı sarı ve 2'si kırmızı olmak üzere 18 kart göstermişti.