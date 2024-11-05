Lille- Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında İtalyan devi Juventus, Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor. Siyah- beyazlılar, Thiago Motta yönetiminde çıktığı üç Şampiyonlar Ligi maçında iki galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Öte yandan çıktığı ilk karşılaşmada Sporting Lizbon'a mağlüp olan Lille, Real Madrid ve Atletico Madrid'i yenerek puanını altıya yükseltti. Peki, Lille- Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi? Kenan Yıldız ilk 11'de yer alacak mı? İşte, karşılaşmanın detayları...

Habertürk Giriş: 05.11.2024 - 10:57 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:57 facebook

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