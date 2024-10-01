Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler ilk 11'de mi?

        Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Lille Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci maçında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, geçirdiği sakatlık nedeniyle Lille ve Villarreal maçlarında forma giyemeyecek. Peki, Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Lille Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 09:21 Güncelleme: 02.10.2024 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Real Madrid, Fransız ekibi Lille’e konuk olacak. İspanyol devi, lig aşamasının ilk maçında Stuttgart'ı 3-1’lik skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun beyazlılar, Lille’i de yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Gözler milli futbolcumuz Arda Güler’e çevrilirken Lille Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmanın detayları…

        2

        LİLLE REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Real Madrid, Fransa temsilcisi Lille’e konuk oluyor.

        Lille Real Madrid maçı, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

        3

        LİLLE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Lille Real Madrid maçı, TRT Spor veya TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili kararı henüz bilinmiyor. Arda Güler’in maçta yer alıp almayacağı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

        5

        2 EKİM ÇARŞAMBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

        19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

        22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

        22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

        22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

        22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

        22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

        22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

        22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        Netanyahu: İran büyük bir hata yaptı
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran, İsrail'e doğru füzeleri ateşledi
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran Cumhurbaşkanı İran ile karşı karşıya gelmeyin
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran'ın saldırılarının ardından Biden'dan ilk açıklama
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran yüzlerce füze attı: 70 dakikalık sığınak uyarısı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran İsrail'e füze yağdırdı, hava sahaları kapandı!
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        İran füzeleriyle ilgili paylaşımını sildi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        Ortadoğu'da tansiyon yükseldi
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        120 kişiden Diddy hakkında cinsel saldırı davası!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        Petrol ve altında 'füze' yükselişi
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        'Savaş bizi çıkmaza sokuyor'
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        Devlet Bahçeli ile Özgür Özel bir araya geldi
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        "Okan Buruk en büyük hatayı yaptı!"
        DEM Parti ile tokalaşma
        DEM Parti ile tokalaşma
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Okan Buruk PFDK'ya sevk edildi!
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"