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        Haberler Bilgi Spor Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Lille Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı?

        Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Lille Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ikinci maçında Fransa temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun beyazlılarda gözler milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, geçirdiği sakatlık nedeniyle Lille ve Villarreal maçlarında forma giyemeyecek. Peki, Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte, Lille Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında detaylı bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 09:21 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:21
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        UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Real Madrid, Fransız ekibi Lille’e konuk olacak. İspanyol devi, lig aşamasının ilk maçında Stuttgart'ı 3-1’lik skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. Carlo Ancelotti yönetimindeki eflatun beyazlılar, Lille’i de yenerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Gözler milli futbolcumuz Arda Güler’e çevrilirken Lille Real Madrid maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, Lille Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi, Arda Güler oynayacak mı? İşte karşılaşmanın detayları…

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        LİLLE REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Real Madrid, Fransa temsilcisi Lille’e konuk oluyor.

        Lille Real Madrid maçı, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.

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        LİLLE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

        Lille Real Madrid maçı, TRT Spor veya TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanacak.

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        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Carlo Ancelotti'nin Arda Güler ile ilgili kararı henüz bilinmiyor. Arda Güler’in maçta yer alıp almayacağı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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        2 EKİM ÇARŞAMBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Atalanta (İtalya)

        19.45 Girona (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

        22.00 Liverpool (İngiltere)-Bologna (İtalya)

        22.00 Leipzig (Almanya)-Juventus (İtalya)

        22.00 Benfica (Portekiz)-Atletico Madrid (İspanya)

        22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Monaco (Fransa)

        22.00 Lille (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

        22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

        22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

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