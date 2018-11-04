Lilleström - Bodo Glimt sahaya çıkıyor

Lilleström ve Bodo Glimt, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. 27 puanlı Lilleström 14. sırada bulunuyor, Bodo Glimt 29 puana sahip ve 12. sırada. Lilleström, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Bodo Glimt, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 617. İddaa'da Lilleström kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Bodo Glimt kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Lilleström son hafta oynanan Sogndal maçında 2-2 berabere kaldı.

Bodo Glimt ise Viking maçında 2-0 yenildi.

Lilleström, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Lilleström, kendi sahasında 13 gol attı, 11 gol yedi.

Bodo Glimt, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Bodo Glimt 8 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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