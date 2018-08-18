Lilleström - Haugesund düellosu

Lilleström ve Haugesund, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Lilleström 15 puanla 13. sırada, Haugesund 34 puanla 3. sırada bulunuyor. Lilleström son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Haugesund, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 582. İddaa'da Lilleström kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Haugesund kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Lilleström son haftadaki Sandefjord müsabasında 1-3 kazandı.

Haugesund, Kristiansund BK karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Lilleström, 8 gol attı ve 7 gol yedi.

Haugesund, dış sahada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Haugesund 16 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

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