Lilleström - Molde maçı istatistikleri

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Lilleström, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Molde takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 14 puanlı Lilleström 13. sırada bulunuyor, Molde 29 puana sahip ve 3. sırada. Lilleström, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Molde son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 556 kodlu maçı oynayanlar; Lilleström galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 3.20, Molde galibiyet oranı 2.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Lilleström son hafta oynanan Molde maçında 2-1 kazandı.

Molde, Aalesund karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Lilleström, evinde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 5 gol yedi.

Molde ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Molde, 8 gol atarken 10 gol yedi.

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