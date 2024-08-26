Lily Allen'ın köpek itirafına tepki yağdı

"LÜTFEN BAŞKA KÖPEK ALMAYIN"

Sadece sosyal medya kullanıcıları değil, hayvan hakları örgütü PETA da devreye girdi. PETA, Allen'a, bir köpek yavrusunu iade etmesinin dehşete düşürücü olduğunu belirten bir açık mektup yayınladı.

Mektupta, köpeklerin uygunsuz hale geldiklerinde asla atılacak aksesuarlar olarak görülmemesi gerektiği belirtilirken, "İşte bu nedenle size yalvarıyoruz, lütfen başka bir köpek almayın" denildi.