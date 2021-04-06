"UTANDIM"

Yıllar önce kalçasından yağ aldırdığını söyleyen Allen, o dönemde bir erkek arkadaşının olduğunu belirterek, "Sevgilim bana o yara izlerinin ne olduğunu sordu. O zaman utandım ve ona kalça protezi yaptırdığımı söyledim" ifadelerini kullandı.