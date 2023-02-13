"YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM"



Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla bu haberi duyuran James, "Mümkün olduğu kadar çok para toplamak için yardımlarınızı bekliyorum" şeklinde konuştu.



James ile birlikte Mira Sorvino, Melissa Joan Hart, Christina Milian, Tori Spelling, Maggie Wheeler gibi 200'e yakın ünlü ismin de bu yardım kampanyasına destek verdiği öğrenildi.



Fotoğraflar: AA, Reuters