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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lily James depremzedeler için bağış toplayacak

Lily James, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Konuyla ilgili çağrıda bulunan James, "Mümkün olan en çok parayı toplamak için hepinizden yardım bekliyorum" dedi

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Haber Merkezi
  • Lily James depremzedeler için bağış toplayacak - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık depremler 10 ilde çok büyük yıkıma yol açtı. Bu depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bazı ünlü isimler, Türkiye ile Suriye'deki depremzedeler için yardım ve bağış çağrıları yapmayı sürdürüyor.
  • Lily James depremzedeler için bağış toplayacak - Magazin haberleri

    Son olarak 'Pam & Tommy' dizisinin yıldızı Lily James de depremzedelere para toplamak için bir yardım kampanyası başlattı. Konuyla ilgili konuşan James, iki haftalığına bir platforma katıldığını duyurdu.
  • Lily James depremzedeler için bağış toplayacak - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, bu platformda hayranlarının isteği üzerine onlara özel videolar hazırlayacak. Özel video isteyenler James'e 125 dolar ödeyecek. Lily James'in de bu paranın önemli bir bölümü depremzedeler için bağışlayacağı öğrenildi.
  • Lily James depremzedeler için bağış toplayacak - Magazin haberleri

    "YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM"

    Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla bu haberi duyuran James, "Mümkün olduğu kadar çok para toplamak için yardımlarınızı bekliyorum" şeklinde konuştu.

    James ile birlikte Mira Sorvino, Melissa Joan Hart, Christina Milian, Tori Spelling, Maggie Wheeler gibi 200'e yakın ünlü ismin de bu yardım kampanyasına destek verdiği öğrenildi.

    Fotoğraflar: AA, Reuters

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