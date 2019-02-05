Amerika kıtasında "Venezuela'daki krize barışçıl çözüm bulma" iddiasıyla oluşturulan Lima Grubunun 10 üyesi Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Honduras, Panama, Peru, Şili ve Kanada’nın temsilcileri Kanada'nın başkenti Ottawa’da bir araya gelerek Venezuela'daki gelişmeleri görüştü.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Lima Grubu Venezuela Silahlı Kuvvetlerine Başkomutan sıfatı ile Geçici Devlet Başkanına bağlılığını bildirmesi çağrısında bulunuyor." ifadeleri yer alırken ordudan aynı zamanda Venezuela'ya "insani yardım" girişine engel olmaması istendi.

Farklı uluslararası aktörler tarafından başlatılan müzakere girişimlerinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından maniple edildiği öne sürülen açıklamada, bu yüzden bütün diplomatik girişimlerin Juan Guido’yu ve onun yol haritasını muhatap alması gerektiği savunuldu.

AA'nın haberine göre; ülkedeki "ağır insani durum"dan endişe edildiğine değinilen açıklamada, bu sorunların kaynağı olarak Devlet Başkanı Maduro hedef gösterildi.

Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kurumlar ile uluslararası topluma Venezuela halkına insani yardım yapılması için hazırlıklı olma çağrısı yapılan açıklamada, yaşananların güç kullanmadan barışçıl bir şekide diplomatik ve politik yollarla çözüme kavuşturulmasına olan destek yinelendi.