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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Limak Doğu Anadolu Çimento'dan halka arz açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz oluyor

        SPK'dan halka arz onayı alan Limak Doğu Anadolu Çimento halka arzdan sağlanacak gelirin tamamını büyümede kullanacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 09.02.2024 - 15:40
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        Halka arz gelirini büyümede kullanacak
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        Limak Şirketler Grubu’nun iştiraki Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz oluyor. Şirket paylarının halka arzı için 8 Şubat 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alındı. İşlemin Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

        Şirketin sermaye artırımı ve ortak satışı ile yapılacak halka arzında, pay başına satış fiyatı 16,20 TL olarak belirlenirken, halka arz sonrası şirketin sermayesinin yaklaşık yüzde 30’una karşılık gelen kısmı borsada işlem görmeye başlayacak. Borsa İstanbul'da, Yıldız Pazar’da LMKDC koduyla işlem görecek şirket paylarının halka arzında konsorsiyum liderliğini Halk Yatırım yürütecek.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa’da kurulu olan Limak Doğu Anadolu Çimento’ya ait Şanlıurfa fabrikası, 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahip. Şirket, halka arzdan sağlanacak gelirin tamamını büyümesinde kullanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde satışlarını arttırmayı hedefliyor.

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