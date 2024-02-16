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        Haberler Ekonomi Borsa Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz kaç lot verdi ve LMKDC ne zaman borsada işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Limak halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Limak Çimento ne zaman işlem görecek?

        Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. 16,20 TL hisse fiyatı üzerinden 14-15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında talep topladı. Limak halka arz sonuçları beklenmeye başladı. Bu noktada yatırımcılar "Limak kaç lot verdi, LMKDC ne zaman borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Limak Çimento'nun borsada işlem göreceği tarih hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 00:07 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:07
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        1

        Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzı talep toplama işlemleri sona erdi. Toplamda 155 milyon 930 bin lotun dağıtılacağı halka arzda hisseler bireysele eşit pay edilecek. Peki, Limak halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, konuya dair detaylar...

        2

        LİMAK TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzında talep toplama işlemleri 14-15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

        3

        LİMAK ÇİMENTO HİSSE FİYATI NE KADAR?

        1 TL nominal değerli payların 16,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulduğu halka arzda paylar bireysele eşit dağıtılacak.

        4

        LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Limak Çimento halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından kişi başına düşen lot miktarı ve konuya ilişkin tüm detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

        5

        LİMAK HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Limak Çimento halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        6

        LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Limak Çimento halka arz 155,930,000 Lot dağıtımı gerçekleştirecek. Dağıtılacak olası pay miktarı ise ilerleyen günlerde belli olacak.

        İşte olası lot dağıtım sayıları;

        - 2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)

        - 2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)

        - 2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)

        - 3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)

        - 3.7 Milyon katılım - 30 Lot (486 TL)

        - 4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)

        - 4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)

        - 4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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