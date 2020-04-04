Limak İnşaat Ukrayna’da köprü ve yollar inşa edecek

Nasıl daha fazla tüketiriz?

AA

Limak İnşaat’tan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’daki bazı altyapı projelerine yönelik Ukravtodor ile iş birliği anlaşmasının imzalandığı belirtildi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen imza törenine Limak İnşaat Ukrayna Müteahhit Temsilcisi Mustafa Tolga Ergin ve Ukravtodor Genel Müdürü Oleksandr Kurbakov katıldı.

Törende konuşan Ergin, Ukrayna’da yapılması planlanan yol ve köprü projeleriyle ülkedeki inşaat faaliyetlerini artırarak Ukrayna’ya değer katacak işler yapma hedefinde olduklarını söyledi.

Kurbakov da burada yaptığı konuşmada, bu yıl Ukrayna genelinde 4 bin kilometre yol inşa edilmesinin planlandığına işaret ederek, "Türk inşaat firmalarının tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bugün imzaladığımız anlaşma, Ukrayna’da şimdiye kadar tek seferde imzalanan en büyük altyapı proje anlaşmasıdır." diye konuştu.

Türk firmaları için Ukrayna’da önemli fırsatlar bulunduğunun altını çizen Kurbakov, Türk şirketlerini yatırım yapmak üzere Ukrayna’ya davet ettiklerini söyledi.

Açıklamada, imzalanan anlaşmanın toplam 927,6 kilometre uzunluğunda yedi adet yol projesi ve Nikolayev ilinde bir asma köprünün inşaatını kapsadığı bilgisine yer verilirken projelerin toplam değerinin yaklaşık 3 milyar dolar olduğu kaydedildi.