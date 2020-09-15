AA

Türkiye limanlarında elleçlenen yük miktarı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 325,1 milyon ton oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, limanlarda ağustos ayında ve ocak-ağustos döneminde elleçlenen yük miktarlarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ağustosta elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 40 milyon 883 bin 750 ton oldu.

Yılın 8 ayında ise limanlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla 325 milyon 66 bin 350 ton yük elleçlendi.

DIŞ TİCARET TAŞIMALARI

Ağustos ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yüklemelerin miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 10 milyon 727 bin 545 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise yüzde 4,9 artışla 18 milyon 766 bin 397 ton olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ağustos döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 239 milyon 387 bin 441 ton oldu.

TRANSİT ELLEÇLEMELER ARTTI

Ağustosta limanlarda elleçlenen transit yük miktarı ise yüzde 4,2 artarak 6 milyon 391 bin 765 ton oldu.

Söz konusu ayda en fazla konteyner elleçlemesi Ambarlı Liman Başkanlığı idari sahasında gerçekleşti.

Yük bazında ise en çok Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahasında elleçleme yapıldı. Söz konusu limanda 6 milyon 143 bin 163 ton yük elleçlendi.

Ağustosta deniz yoluyla dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 851 bin 950 tonla Rusya ile yapılan taşımalarda görüldü.

Dış ticarette konteynerlerin yüzde 9,2'si Türk bayraklı gemilerle taşındı.

EN FAZLA ELLEÇLEME TAŞ KÖMÜRÜNDE

Dış ticarette limanlarda en fazla miktarda elleçlemesi yapılan yük cinsi 2 milyon 214 bin 46 tonla taş kömüründe oldu.

Taş kömürünü 2 milyon 141 bin 43 tonla hurda demir ve 1 milyon 891 bin 309 tonla ham petrol yük cinsi takip etti.