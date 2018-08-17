Limerick - Sligo Rovers sahaya çıkıyor

Limerick ve Sligo Rovers, 17 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 24 puanlı Limerick 9. sırada bulunuyor, Sligo Rovers 29 puana sahip ve 8. sırada. Limerick son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sligo Rovers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 224. İddaa'da Limerick kazanır 3.40, berabere biter 3.30, Sligo Rovers kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Limerick önceki hafta Bohemians mücadelesinde 5-0 yenildi.

Sligo Rovers ise Derry City karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Limerick, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 21 gol yedi.

Sligo Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Sligo Rovers, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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