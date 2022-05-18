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Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor

Zigana Dağı eteklerindeki 2050 rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, sarıçam ve ladin ağaçlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme, konaklama ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor

AA
  • 01
    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor

    Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki alternatif turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.
  • 02
    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor

    AA'nın haberine göre Trabzon Havalimanı'na 65, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 2050 rakımlı Limni Gölü Tabiat Parkı, tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı eteklerinde yer alıyor.

     
  • 03
    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor

    Adını aldığı krater gölü, çevresindeki sarıçam ve ladin ormanlarıyla ziyaretçilerden ilgi gören tabiat parkı, bu yıl uzun süre karla kaplı kaldı. Ziyaretçilerine mevsime özgü farklı güzellikler yaşatan Limni Gölü'nde, bugünlerde havaların ısınması ve karların erimesiyle yeşilin tonları hakim olmaya başladı.
  • 04
    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor

    Bölgede alternatif turizmde ilk akla gelen yerlerden Limni Gölü, yerli ve yabancı turistlere doğayla iç içe vakit geçirme, konaklama ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor. Güzergahta yer alan Zigana Dağı ile de adeta bir turizm aksı oluşturan Limni Gölü, sezonun ilk turistlerini ağırlamaya başladı.
  • 05
    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor

    "YERLİ VE KÖRFEZ ÜLKELERİ VATANDAŞLARI ALANI DAHA ÇOK ZİYARET EDİYOR"

    Limni Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Abdullah Eroğlu, parkın işletmeciliğini ailece yaptıklarını söyledi.

     
  • 06
    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor

    Yaklaşık 6 yıllık süreçte tesisin ve günübirlik kullanım alanlarının geliştirildiğini belirten Eroğlu, "Yollarımız daha konforlu hale getirildi. Lavabosundan mescidine kadar günübirlik kullanım tesisleri daha güncellenerek geliştirildi. Alanımızda şu an güzel bir restoranımız, konaklamak isteyenlere uygun bungalov evlerimizle hizmet veriyoruz" dedi.

     
  • 07
    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor

    Eroğlu, tesislerde piknik alanlarının da yer aldığını ifade ederek, mevsim şartlarına göre hizmeti sürdürdüklerini anlattı. Kış sezonunda kar nedeniyle yollar kapanınca tesiste hizmete ara verildiğini ifade eden Eroğlu, "Tekrardan da nisanın ortalarına denk geliyor, yollarımız açılınca yavaş yavaş gelen misafirlerimize hizmet etmeye başlıyoruz" dedi.

     
  • 08
    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor

    Eroğlu, ziyaretçi potansiyeline de dikkati çekerek, "Yerli ve Körfez ülkeleri vatandaşları alanı daha çok ziyaret ediyor. Onun dışındaki ülkelerden de gelenler oluyor ama onlar daha az" diye konuştu.

     
  • 09
    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor

    "YABANCI TURİSTLER DAHA FAZLA İLGİ GÖSTERİYOR"

    Gümüşhane'den gelen Ali Hafız Sezgin de baharın gelişi ve karların erimesiyle Limni Gölü'nü ziyaret etmek istediklerini söyledi. Limni Gölü'nün en güzel zamanlarının bu aylar olduğunu anlatan Sezgin, "Burada restoran falan var. Semaver veriliyor. Dışarıdan yiyecek, içecek getirilip piknik de yapılabiliyor. Onun dışında ATV safari imkanı var. Ancak ona yaza doğru başlanıyor" dedi.
  • 10
    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor

    Sezgin, Limni Gölü'ne yabacı turistlerin daha fazla ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.
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    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor
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    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor
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    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor
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    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor
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    Limni Gölü sezonun ilk turistlerini ağırlıyor

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