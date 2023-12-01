Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Limni Gölü Tabiat Parkı kış mevsiminde yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

        Limni Gölü Tabiat Parkı kış mevsiminde yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

        Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı Limni Gölü'nün büyük bölümü, bölgede hava sıcaklığının düşmesinin ardından buzla kaplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trabzon'a 65, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Limni Gölü Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçi çekiyor.

        2

        Özellikle yazın sıcaktan bunalanların kaçış noktaları arasında yer alan Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki tabiat parkı, kar yağışının ardından doğaseverler, dağcılar ve fotoğrafçılar tarafından tercih ediliyor.

        3

        Bölgenin karla kaplanması ile yiyecek ve su bulmakta zorlanan ayı, çakal, tilki, domuz, kurt, sincap, porsuk ve sansar gibi yabani hayvanlar da tabiat parkına kadar iniyor.

        4

        Yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kış mevsiminde tabiat parkına yerleştirilen fotokapanlarla görüntüleniyor.

        5

        KIŞIN GÖLÜN ÜZERİ BUZLA KAPLANIYOR

        Limni Gölü Tabiat Parkı tesis sorumlusu Oğuzhan Çolak, turizm sezonunu çok yoğun geçirdiklerini söyledi.

        6

        Yazın bölgeye gösterilen ilginin beklentilerini karşıladığını belirten Çolak, yerli turistlerin yanı sıra özellikle Körfez ülkelerinden turistlerin Limni'yi tercih ettiğini anlattı.

        7

        Çolak, 2 bin 150 rakımda krater gölünün de bulunduğu tabiat parkının 81 hektarlık alanı kapladığını ifade ederek, tesislerde 24 bungalov, restoran, mescit, kameriye, çardak, çocuk parkı ve seyir kulesi gibi imkanlarla ziyaretçilere hizmet sunduklarını dile getirdi.

        8

        Tabiat parkının kışın özellikle macera severler tarafından tercih edildiğini vurgulayan Çolak, "Kış sezonunda aşırı yağan kardan dolayı tesisler kapalı oluyor. Tabiat parkına fotokapanlar kuruluyor.

        9

        Biz de kameralarımızı aktif hale getiriyoruz. Kışın ziyaretçilerimiz buradaki yaban hayatını görmek için geliyor. Biz de fotokapanlar sayesinde alanın güzelliklerini görmüş oluyoruz." dedi.

        10

        Çolak, kışın gölün üzerinin buzla kaplandığına işaret ederek, "Gölün üzerinde yürüyenler oluyor. Onun dışında doğaseverler geliyor, dağcılar, fotoğrafçılar, yürüyüşçüler, genelde macera ve doğaseverler geliyor.

        11

        Yaban hayatına şahit oluyoruz. Genelde tilki çok geliyor. Ayı, kurt, domuz geliyor, onları da görüyoruz" diye konuştu.

        12
        13
        14
        #Limni Gölü Tabiat Parkı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Seçil Erzan'ın Candaş Gürol ile yazışmaları çıktı!
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        Kuyu suyundan "kaçak su bedeli" alınır mı?
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        Kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! İşte o hemşirenin savunması!
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar