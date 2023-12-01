Limni Gölü Tabiat Parkı kış mevsiminde yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

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Çolak, 2 bin 150 rakımda krater gölünün de bulunduğu tabiat parkının 81 hektarlık alanı kapladığını ifade ederek, tesislerde 24 bungalov, restoran, mescit, kameriye, çardak, çocuk parkı ve seyir kulesi gibi imkanlarla ziyaretçilere hizmet sunduklarını dile getirdi.

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Tabiat parkının kışın özellikle macera severler tarafından tercih edildiğini vurgulayan Çolak, "Kış sezonunda aşırı yağan kardan dolayı tesisler kapalı oluyor. Tabiat parkına fotokapanlar kuruluyor.