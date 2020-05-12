Limoncu üreticileri, karayolunu kapatıp eylem yaptı!

HABERTURK.COM

Mersin’de yaklaşık 200 üretici, Mersin-Antalya D-00 karayolunu yaklaşık yarım saat süreyle trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Beycan Üçkardeş'in haberine göre, limona getirilen ihracat kısıtlamasını yola döktükleri ürünleriyle protesto eden üreticiler, sorunlarının çözülmesini istedi. Üreticiler, jandarma müdahalesinin ardından yolu yeniden trafiğe açarak dağıldılar.

Üreticiler adına konuşan Yusuf Şahin şunları söyledi: “Limon üreticisi perişan oldu. Limon üreticisi 20-30 kişiden oluşmaz. Biz stokçu değiliz biz üreticiyiz. Limon hasadı 3 ay sürer bir yılda tüketilir. 12 ay limon satıp tüketilmesi için stok yapılmalıdır. 3 ayda bu limon bitmez. İhracatımızı yasakladınız. İspanya bize güldü. Adamlar çürük limonlarını 15 TL’ye sattılar. Dış piyasamız gitti. Rusya pazarımız bitti.

Biz insan değil miyiz? Çaya fındığa destek var ama limona kısıtlama var. Bizlere, bu üreticilere yazık değil mi. gelecek sene ihracat yapmak istesek bile bizim ihracatımız olmayacak. 3 Bin insana yazık değil mi? Şuanda 200 Bin ton çürümeye terk edilmiş limon var. Limon 2 TL. ye düştü. Bu limonu kim tüketecek. Yazık değil mi? Bu çiftçiye. Karadeniz’e yatırım, destek, hizmet ama Akdeniz çiftçisi insan değil mi? Bize bu ceza, zulüm nedendir? Sayın Bakan, artık bizlerin dayanacak gücü kalmadı. Limonlarımız depolarımızda çürüyor. Artık yeter.”



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi de istifaya çağırarak, sorunlarının çözülmesini isteyen üreticilere daha sonra jandarma ekipleri müdahalede bulundu. Üreticiler jandarmanın uyarıları sonucu yolu yeniden trafiğe açarak olaysız şekilde dağıldılar.