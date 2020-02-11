Limonda verim düştü, fiyat arttı

AA

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 65'inin Erdemli'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Erdemli'de geçen yıl 87 bin dekarda 450 bin ton limon üretimi yapıldığını ifade eden Şahin, bu yıl yüzde 30 azalışla 350 bin ton rekolte beklediklerini dile getirdi.

Limonda bir yılın "var" bir yılın "yok" yılı olduğunu belirten Şahin, bu sene rekoltedeki düşüşün fiyatların artmasına yol açtığını, bunun da üreticiyi memnun ettiğini bildirdi.

Şahin, ilçede yaklaşık 5 aydır süren limon hasadında sona yaklaşıldığını, ihracata ve iç piyasaya giden limonların dışında kalan ürünün yaz aylarında satışa sunulmak üzere soğuk hava depolarında saklandığını ifade etti.

"LİMON DALINDA 3 LİRADAN ALICI BULUYOR"

Limonun, Erdemli ekonomisi için can damarı olduğunu dile getiren Şahin, şöyle dedi:

"Erdemli ilçemizin ekonomisi limon ve domates üretimine bağlı. Özellikle limon değerinde satıldığında hem üreticinin yüzü gülüyor hem de ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Geçen yıl 87 bin dekarda 450 bin ton limon üretildi. Bu yıl yüzde 30 düşüşle yine 87 bin dekarda 350 bin ton limon üretimi bekleniyor. Rekolte düşerken limonun fiyatındaki iyileşme üreticimizin yüzünü güldürdü. Şu anda limon dalında 3 liradan alıcı buluyor."

"LİMON ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR"

Limon üreticisi Veli Coşkun da bu yıl fiyatın artmasıyla emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını söyledi.

Yakın zamanda limon fiyatlarının daha da artmasının beklendiğini belirten Coşkun, "Limon fiyatlarının yükselişe geçmesi biz çiftçileri sevindiriyor. Limon adeta altın çağını yaşıyor." dedi.

Üreticilerden Atilla Yılmaz da verimdeki düşüşe rağmen limon fiyatlarının üreticinin istediği gibi geliştiğini kaydetti.

Limon hasadının sonlarına yaklaşılmasına rağmen halen dalında bekleyen ürünlerin olduğunu söyleyen Yılmaz, "Normalde dalında bekleyen limon para etmez ancak bu yıl limon fiyatları 4 liraya kadar çıktı. Limonun para etmesi üreticinin yüzünün gülmesi demek." diye konuştu.