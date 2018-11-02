Lincoln City - Forest Green rakamlar

Lincoln City ve Forest Green, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Lincoln City 33 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Forest Green 27 puanda ve 6. sırada. Lincoln City, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Forest Green, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 328. İddaa'da Lincoln City kazanır 1.60, berabere biter 3.30, Forest Green kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Lincoln City son hafta oynanan Yeovil Town maçında 1-1 berabere kaldı.

Forest Green ise Grimsby Town karşılaşmasında 0-3 yenildi.

Lincoln City, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Lincoln City, kendi sahasında 15 gol attı, 8 gol yedi.

Forest Green ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Forest Green, 16 gol atarken 9 gol yedi.

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