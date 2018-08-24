Lincoln City - Notts County maçı rakamları

İngiltere 2.Lig maçında Lincoln City ile Notts County, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 10 puanlı Lincoln City 2. sırada bulunuyor, Notts County 1 puana sahip ve 24. sırada. Lincoln City, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Notts County, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 318 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lincoln City kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Notts County sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Lincoln City son hafta oynanan Yeovil Town maçında 1-1 berabere kaldı.

Notts County ise Luton Town maçında 0-0 berabere kaldı.

Lincoln City, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 2 gol yedi.

Notts County, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Notts County 4 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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