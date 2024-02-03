Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha... Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ülkesine dönüyor. İşte detaylar
Giriş: 03.02.2024 - 11:00 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:00
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Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin kiralık transferi için RB Bragantino ile anlaşma sağladı. Oyuncu kısa süre içerisinde Brezilya’ya gidecek.
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Lincoln Henrique'nin ülkesine dönüyor. Brezilyalı futbolcu RB Bragantino takımına transfer olmak üzere.
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Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin kiralık transferi için RB Bragantino ile anlaşma sağladı.