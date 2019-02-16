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"BENİ TAMAMLAYACAK KİMSE YOK, BEN TAMAMIM"

İlişkide en önemli şeyin birbirini tamamlamak olduğunu belirten sanatçı, "Herşeye sevgiyle bakmak lazım, egomuzu tatmin etmek için çaba sarf etmemek lazım. Ben başta işim olmak üzere, hiç birşeyi kullanmadım. Kendisini sevmeyen insan, kimseyi sevemez" dedi. Aşk hayatında nasıl bir kriter aradığı sorusuna yanıt veren sanatçı, "Beni tamamlayacak ruh ikizi falan, bunlar boş işler. Ben zaten tamamım, önemli olan birbirini anlamak ve değer vermek. Bekarlığa alışınca birisini hayatına sokmak zor, ama herşey kısmet" dedi.