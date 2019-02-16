Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, 14 Şubat sevgililer gününe özel hazırlanan Linet, "Ben beni bekleyen sevgililerimle birlikte olacağım, güzel bir gece olacak" dedi.
Elindeki kesik ile dikkat çeken sanatçı, "Mutfakta yemek yaparken kaza oldu, biraz kesildi" dedi. 2 yıldır hayatında kimseyi almayan Linet, özel hayatı ile ilgili açıklamalar yaptı. Sanatçı, "Sormayın arkadaşlar, yarası olan gocunur. Birlikte olabileceğim bir insan daha karşıma çıkmadı, ben bu durumu kendi içimde yaşıyorum" dedi.
"TAŞLA DUYGU İFADE EDİLMEZ"
Parmağındaki tek taş ile dikkat çeken Linet, "Evlilik parmağıma taktığım için herkes soruyor, ancan ben solak olduğum için takıyorum. Kalbimiz taştan değil, taşla bir duygu ifade edemeyiz. Ben dekor olarak taktım, artık beklemekten de sıkıldım" dedi.
Sanat camiasındaki evlilikler hakkında konuşan Linet, "Hergün olanları gördükçe daha da inanmamaya başladım, etrafımızda sürekli kaos, tahamülsüzlük, saygısızlık ve sabırsızlık var, bu şartlarda çok zor" dedi.
"BENİ TAMAMLAYACAK KİMSE YOK, BEN TAMAMIM"
İlişkide en önemli şeyin birbirini tamamlamak olduğunu belirten sanatçı, "Herşeye sevgiyle bakmak lazım, egomuzu tatmin etmek için çaba sarf etmemek lazım. Ben başta işim olmak üzere, hiç birşeyi kullanmadım. Kendisini sevmeyen insan, kimseyi sevemez" dedi. Aşk hayatında nasıl bir kriter aradığı sorusuna yanıt veren sanatçı, "Beni tamamlayacak ruh ikizi falan, bunlar boş işler. Ben zaten tamamım, önemli olan birbirini anlamak ve değer vermek. Bekarlığa alışınca birisini hayatına sokmak zor, ama herşey kısmet" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.