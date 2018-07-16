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Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, Linet ve Bülent Kaya'nın bir süredir konuşulan aşkı belgelenmiş oldu. Türkan Hanım’ın gelmesiyle çok heyecanlanan şarkıcı ne yapacağını şaşırdı.