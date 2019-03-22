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Lion Air uçağı denize çakılırken 'pilotlar kullanma kılavuzunu aradı'

Endonezya açıklarında 29 Ekim'de düşen Lion Air'e ait Boeing 737 Max uçağının bilgisayar sisteminin, kalkıştan hemen sonra uçağın burnunu aşağı çektiği ve pilotların arızayı gidermek için son ana kadar kullanma kılavuzuna baktıkları ortaya çıktı.

Giriş: 22.03.2019 - 16:08 | Güncelleme:
- Getty Images

Endonezya açıklarında 29 Ekim'de düşen Lion Air'e ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağının bilgisayar sisteminin, kalkıştan hemen sonra uçağın burnunu aşağı çektiği ve pilotların arızayı gidermek için son ana kadar kullanma kılavuzunu arayıp kılavuzda soruna çözüm bulmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Aynı uçağın bir gün önce de benzer bir arıza verdiği ve kokpitte bulunan başka bir pilotun sorunu çözdüğü belirtiliyor.

Kalkışından 12 dakika sonra Cava Denizi'ne çakılan uçaktaki 189 kişi hayatını kaybetmişti. 10 Mart'ta Etiyopya Havayolları'na ait aynı tip bir uçağın düşmesi sonucu da 157 kişi ölmüştü.

Kokpitte neler yaşandı?

Reuters'ın adı açıklanmayan uzmanlara dayandırdığı habere göre Lion Air uçağının kara kutusundaki ses kayıtları pilotların son ana kadar arızayı gidermeye çalıştığını gösteriyor.

Henüz açıklanmayan kayıtlara göre, kalkıştan hemen sonra uçağı kontrol etmekte zorlanan pilot, yardımcı pilottan kullanma kılavuzuna bakmasını istiyor.

Yardımcı pilot kalkıştan iki dakika sonra kuleye "uçuş kontrolü sorunu" yaşadıklarını bildiriyor. Sadece kaptanın göstergelerinin arıza verdiği, yardımcı pilotun göstergelerinin normal olduğu öne sürülüyor.

Bilgisayarın, hızın düşük olduğu verisini temel alıp anti-stall sistemini devreye soktuğu ve 20 kezden fazla uçağın burnunu aşağı çektiği, pilotların bunu engelleyemediği belirtiliyor.

- Getty Images
Düşen Lion Air uçağının kara kutusu üzerinde incelemeler devam ediyor.

'Yardımcı pilot Allahu Ekber diye bağırdı'

Ses kayıtlarına göre uçağın 31 yaşındaki Hindistan doğumlu kaptanı son ana kadar sükunetini korudu. 41 yaşındaki Endonezyalı yardımcı pilot da uçak denize çakılırken "Allahu Ekber" diye bağırdı.

Etiyopya Havayolları uçağının kara kutusu hâlâ Fransa'da inceleniyor. Uçuşun düşüş nedeniyle ilgili rapor henüz yayımlanmadı.

Ancak bu uçağın pilotları da uçuş kontrolü sorunu yaşadıklarını bildirmişti. İki uçakta benzer sorunların yaşanması endişeye neden olmuştu.

Etiyopya uçağının düşmesinden sonra dünya genelinde 300'den fazla Boeing 737 Max , servis dışı bırakılmış, sipariş listesindeki 5,000 kadar uçağın teslimatı da askıya alınmıştı.

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BBC TÜRKÇE

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