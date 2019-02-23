İspanya'da yayın yapan Marca'nın haberine göre Lionel Messi, UNICEF'in Kenya'da başlattığı yardım organizasyonuna bağışta bulundu. Haberde Arjantinli yıldızın, Kenya'da su ve yiyecek tedarik edilmesi için 200 bin Euro bağış yaptığı belirtildi.

Projede çocuklar da dahil olmak üzere iki binin üzerine insanın ev ve okullarında su ihtiyacını gidereceği kaydedildi.