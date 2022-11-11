Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa Dünya Kupası'nda en çok maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak.

Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda 19 karşılaşmaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaeus'un rekorunu egale edecek. Messi, takımıyla oynayacağı olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak.

Matthaeus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı. Listede Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyan savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer aldı.

Arjantin'in ve futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislaw Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.

1930 Uruguay'dan 2022 Katar'a dek yapılan 21 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:

Oyuncu Ülkesi Maç Lothar Matthaeus Almanya 25 Miroslav Klose Almanya 24 Paolo Maldini İtalya 23 Diego Maradona Arjantin 21 Uwe Seeler Almanya 21 Wladyslaw Zmuda Polonya 21 Cafu Brezilya 20 Grezgorz Lato Polonya 20 Javier Mascherano Arjantin 20 Philipp Lahm Almanya 20 Bastian Schweinsteiger Almanya 20 Rafael Marquez Meksika 19 Ronaldo Brezilya 19 Wolfgang Overath Almanya 19 Karl-Heinz Rummenigge Almanya 19 Berti Vogts Almanya 19 Per Mertesacker Almanya 19 Lionel Messi Arjantin 19

4 futbolcu 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı

Dünya Kupası'nda en çok forma giyen futbolcu Lothar Matthaeus, en çok Dünya Kupası'na katılan oyuncular sıralamasında da İtalyan Gianluigi Buffon, Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez ile ilk sırada bulunuyor.

Dört futbolcu da 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı. Diğer oyunculardan farklı olarak Buffon, 1998'deki turnuvada İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alsa da forma şansı bulamadı.

Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona ise 4'er Dünya Kupası'nda görev yaptı.

Dünya Kupası'na en çok katılan futbolculardan bazıları şunlar:

Futbolcu Ülkesi Kupa Tarih Lothar Matthaeus Almanya 5 1982, 86, 90, 94, 98 Antonio Carbajal Meksika 5 1950, 54, 58, 62, 66 Rafael Marquez Meksika 5 2002, 06, 10, 14, 18 Gianluigi Buffon İtalya 5 1998, 02, 06, 10, 14 Diego Maradona Arjantin 4 1982, 86, 90, 94 Javier Mascherano Arjantin 4 2006, 10, 14, 18 Lionel Messi Arjantin 4 2006, 10, 14, 18 Pele Brezilya 4 1958, 62, 66, 70 Djalma Santos Brezilya 4 1954, 58, 62, 66 Cafu Brezilya 4 1994, 98, 02, 06 Enzo Scifo Belçika 4 1986, 90, 94, 98 Franky van der Elst Belçika 4 1986, 90, 94, 98 Rigobert Song Kamerun 4 1994, 98, 02, 10 Thierry Henry Fransa 4 1998, 02, 06, 10 Uwe Seeler Almanya 4 1958, 62, 66, 70 Karl-Heinz Schnellinger Almanya 4 1958, 62, 66, 70 Giuseppe Bergomi İtalya 4 1982, 86, 90, 98 Fabio Cannavaro İtalya 4 1998, 02, 06, 10 Paolo Maldini İtalya 4 1990, 94, 98, 02 Gianni Rivera İtalya 4 1962, 66, 70, 74 Hong Myung-bo G.Kore 4 1990, 94, 98, 02 Sami Al Jaber S.Arabistan 4 1994, 98, 02, 06 Denis Caniza Paraguay 4 1998, 02, 06, 10 Wladyslaw Zmuda Polonya 4 1974, 78, 82, 86 Andoni Zubizarreta İspanya 4 1986, 90, 94, 98 Pedro Rocha Uruguay 4 1962, 66, 70, 74 Samuel Eto'o Kamerun 4 1998, 02,10, 14 Miroslav Klose Almanya 4 2002, 06, 10, 14 Iker Casillas İspanya 4 2002, 06, 10, 14 Xavi Hernandez İspanya 4 2002, 06, 10, 14 Andres Iniesta İspanya 4 2006, 10, 14, 18 Sergio Ramos İspanya 4 2006, 10, 14, 18 DaMarcus Beasley ABD 4 2002, 06, 10, 14 Valon Behrami İsviçre 4 2006, 10, 14, 18 Tim Cahill Avustralya 4 2006, 10, 14, 18 Andres Guardado Meksika 4 2006, 10, 14, 18 Cristiano Ronaldo Portekiz 4 2006, 10, 14, 18

En çok sahada kalan Maldini

Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, İtalyan Paolo Maldini oldu.

Maldini, 1990 ile 2002 yılları arasında katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 23 maçta forma giyip 2 bin 220 dakika sahada kaldı.

İtalyan stoperi 2 bin 52 dakikayla Alman Lothar Matthaeus ve bin 980 dakikayla da Alman Uwe Seeler izledi.

Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması şöyle: