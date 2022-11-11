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Lionel Messi, Dünya Kupası rekorunun peşinde

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alman Lothar Matthaeus'a ait turnuva tarihinin en çok maç oynama rekorunu kırmaya çalışacak.

Lionel Messi, Dünya Kupası rekorunun peşinde

Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa Dünya Kupası'nda en çok maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak.

Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda 19 karşılaşmaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaeus'un rekorunu egale edecek. Messi, takımıyla oynayacağı olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak.

Matthaeus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı. Listede Alman futbolcu Miroslav Klose, 24 maçla ikinci, İtalyan savunma oyuncusu Paolo Maldini, 23 maçla üçüncü sırada yer aldı.

Arjantin'in ve futbol dünyasının efsane ismi Diego Armando Maradona, Polonyalı Wladislaw Zmuda ve Alman Uwe Seeler 21'er maçla, Matthaeus, Klose ve Maldini'yi izledi.

1930 Uruguay'dan 2022 Katar'a dek yapılan 21 Dünya Kupası boyunca en çok forma giyen oyuncular şöyle sıralandı:

Oyuncu

Ülkesi

Maç

Lothar Matthaeus

Almanya

25

Miroslav Klose

Almanya

24

Paolo Maldini

İtalya

23

Diego Maradona

Arjantin

21

Uwe Seeler

Almanya

21

Wladyslaw Zmuda

Polonya

21

Cafu

Brezilya

20

Grezgorz Lato

Polonya

20

Javier Mascherano

Arjantin

20

Philipp Lahm

Almanya

20

Bastian Schweinsteiger

Almanya

20

Rafael Marquez

Meksika

19

Ronaldo

Brezilya

19

Wolfgang Overath

Almanya

19

Karl-Heinz Rummenigge

Almanya

19

Berti Vogts

Almanya

19

Per Mertesacker

Almanya

19

Lionel Messi

Arjantin

19

4 futbolcu 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı

Dünya Kupası'nda en çok forma giyen futbolcu Lothar Matthaeus, en çok Dünya Kupası'na katılan oyuncular sıralamasında da İtalyan Gianluigi Buffon, Meksikalı Antonio Carbajal ve Rafael Marquez ile ilk sırada bulunuyor.

Dört futbolcu da 5'er kez Dünya Kupası'na katıldı. Diğer oyunculardan farklı olarak Buffon, 1998'deki turnuvada İtalya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alsa da forma şansı bulamadı.

Brezilyalı Pele ve Arjantinli Maradona ise 4'er Dünya Kupası'nda görev yaptı.

Dünya Kupası'na en çok katılan futbolculardan bazıları şunlar:

Futbolcu

Ülkesi

Kupa

Tarih

Lothar Matthaeus

Almanya

5

1982, 86, 90, 94, 98

Antonio Carbajal

Meksika

5

1950, 54, 58, 62, 66

Rafael Marquez

Meksika

5

2002, 06, 10, 14, 18

Gianluigi Buffon

İtalya

5

1998, 02, 06, 10, 14

Diego Maradona

Arjantin

4

1982, 86, 90, 94

Javier Mascherano

Arjantin

4

2006, 10, 14, 18

Lionel Messi

Arjantin

4

2006, 10, 14, 18

Pele

Brezilya

4

1958, 62, 66, 70

Djalma Santos

Brezilya

4

1954, 58, 62, 66

Cafu

Brezilya

4

1994, 98, 02, 06

Enzo Scifo

Belçika

4

1986, 90, 94, 98

Franky van der Elst

Belçika

4

1986, 90, 94, 98

Rigobert Song

Kamerun

4

1994, 98, 02, 10

Thierry Henry

Fransa

4

1998, 02, 06, 10

Uwe Seeler

Almanya

4

1958, 62, 66, 70

Karl-Heinz Schnellinger

Almanya

4

1958, 62, 66, 70

Giuseppe Bergomi

İtalya

4

1982, 86, 90, 98

Fabio Cannavaro

İtalya

4

1998, 02, 06, 10

Paolo Maldini

İtalya

4

1990, 94, 98, 02

Gianni Rivera

İtalya

4

1962, 66, 70, 74

Hong Myung-bo

G.Kore

4

1990, 94, 98, 02

Sami Al Jaber

S.Arabistan

4

1994, 98, 02, 06

Denis Caniza

Paraguay

4

1998, 02, 06, 10

Wladyslaw Zmuda

Polonya

4

1974, 78, 82, 86

Andoni Zubizarreta

İspanya

4

1986, 90, 94, 98

Pedro Rocha

Uruguay

4

1962, 66, 70, 74

Samuel Eto'o

Kamerun

4

1998, 02,10, 14

Miroslav Klose

Almanya

4

2002, 06, 10, 14

Iker Casillas

İspanya

4

2002, 06, 10, 14

Xavi Hernandez

İspanya

4

2002, 06, 10, 14

Andres Iniesta

İspanya

4

2006, 10, 14, 18

Sergio Ramos

İspanya

4

2006, 10, 14, 18

DaMarcus Beasley

ABD

4

2002, 06, 10, 14

Valon Behrami

İsviçre

4

2006, 10, 14, 18

Tim Cahill

Avustralya

4

2006, 10, 14, 18

Andres Guardado

Meksika

4

2006, 10, 14, 18

Cristiano Ronaldo

Portekiz

4

2006, 10, 14, 18

En çok sahada kalan Maldini

Dünya Kupası tarihinde en çok sahada kalan futbolcu, İtalyan Paolo Maldini oldu.

Maldini, 1990 ile 2002 yılları arasında katıldığı 4 Dünya Kupası'nda 23 maçta forma giyip 2 bin 220 dakika sahada kaldı.

İtalyan stoperi 2 bin 52 dakikayla Alman Lothar Matthaeus ve bin 980 dakikayla da Alman Uwe Seeler izledi.

Sahada kaldıkları dakikalara göre futbolcuların sıralaması şöyle:

Futbolcu

Ülkesi

Maç

Dakika

1. Paolo Maldini

İtalya

23

2220

2. Lothar Matthaeus

Almanya

25

2052

3. Uwe Seeler

Almanya

21

1980

4. Diego Maradona

Arjantin

21

1938

5. Wladyslaw Zmuda

Polonya

21

1808

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