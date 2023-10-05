Lionel Messi, geleceği hakkında kararını verdi
Amerika MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen dünya yıldızı Lionel Messi'nin geleceği hakkında karar verdiği belirtildi
İngiliz basınından Daily Mirror’da yer alan habere göre; 2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız oyuncunun futbola başladığı kulüp olan CA Newell's Old Boys’a geri dönme kararı aldığı bildirildi.
Messi, 2016 yılında İspanyol basınından El Planeta Urbano dergisine verdiği röportajda bir gün Arjantinya’ya dönersem CA Newell's Old Boys formasını giyeceğini söylemişti.
The Athletic’in daha önceden verdiği haberde Messi’nin Amerika’da sponsorluk gelirlerle birlikte yıllık 100 milyon dolar civarında kazandığını bildirmişti.
Apple TV, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi belgeselinin ilk gösteriminin 11 Ekim’de yayınlanacağını duyurmuştu.
Messi, en son Inter Miami kulüp tarihindeki ilk kupa olan Amerika Lig Kupası’nı kazanma sevincini yaşamıştı.
36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon MLS ekibi ile 12 maçta sahada olurken 12 gol ve 11 asist kaydetti.