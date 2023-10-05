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        Lionel Messi, geleceği hakkında kararını verdi

        Amerika MLS ekiplerinden Inter Miami forması giyen dünya yıldızı Lionel Messi'nin geleceği hakkında karar verdiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 15:20 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:20
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        İngiliz basınından Daily Mirror’da yer alan habere göre; 2025 yılında sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız oyuncunun futbola başladığı kulüp olan CA Newell's Old Boys’a geri dönme kararı aldığı bildirildi.

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        Messi, 2016 yılında İspanyol basınından El Planeta Urbano dergisine verdiği röportajda bir gün Arjantinya’ya dönersem CA Newell's Old Boys formasını giyeceğini söylemişti.

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        The Athletic’in daha önceden verdiği haberde Messi’nin Amerika’da sponsorluk gelirlerle birlikte yıllık 100 milyon dolar civarında kazandığını bildirmişti.

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        Apple TV, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi belgeselinin ilk gösteriminin 11 Ekim’de yayınlanacağını duyurmuştu.

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        Messi, en son Inter Miami kulüp tarihindeki ilk kupa olan Amerika Lig Kupası’nı kazanma sevincini yaşamıştı.

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        36 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu sezon MLS ekibi ile 12 maçta sahada olurken 12 gol ve 11 asist kaydetti.

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