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        Lionel Messi, Inter Miami'ye resmi imzayı attı

        Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin transferini resmen açıkladı. Altın Top Ödülü'nü 7 kez kazanan Messi, Arjantin Milli Takımı ile geçen yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 23:39
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        Inter Miami Kulübü, 36 yaşındaki Messi ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

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        Messi'nin MLS ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası'nda Cruz Azul ile 21 Temmuz'da oynanacak maçta ilk kez Inter Miami formasını giyeceği belirtildi.

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        Transfer duyurusunda görüşlerine yer verilen tecrübeli futbolcu, "Kariyerimdeki sonraki adımı Inter Miami ve ABD'de attığım için heyecanlıyım. Bu harika bir fırsat. Birlikte bu güzel projeyi inşa etmeye devam edeceğiz. Belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için birlikte çalışacağız. Yeni evimde takımıma yardım etmeye başlamak için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

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        Lionel Messi, Barcelona'da başarılarla dolu geçirdiği 17 yıldan sonra 2021'de Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmuştu.

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        PSG'de iki sene forma giyen yıldız futbolcu, sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı.

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        Altın Top Ödülü'nü 7 kez kazanan Messi, Arjantin Milli Takımı ile geçen yıl Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda zafere ulaşmıştı.

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