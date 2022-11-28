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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

Arjantin ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Lionel Messi için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Dünyaca ünlü gazete, Messi'nin yeni durağını açıkladı!

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  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    Arjantinli süperstar Messi'nin tarihi bir anlaşma imzalayarak Amerika'nın yolunu tutması bekleniyor.
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    PSG ile olan mevcut sözleşmesi 2023 yazında sona erecek olan Messi'nin ve Barcelona'ya olası dönüşü de dahil olmak üzere bir sonraki hamlesinin ne olabileceği konusunda pek çok spekülasyon var.
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    Ancak The Times, Messi'nin yeni durağını flaş bir haber ile açıkladı!
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    The Times, Messi'nin Inter Miami'ye gitmek için tarihi bir anlaşma yapmak üzere olduğunu açıklarken Arjantinli süperstarın gelecek sezon MLS'e transfer olması bekleniyor.
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    Haberde Florida merkezli ekibin Messi'nin eski dostları Cesc Fabregas ve Luis Suarez'i de takıma dahil etmek istediği de bildirildi.

     
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    Messi'nin, Miami'de evinin olması ve burada ailesiyle tatil yapmaktan keyif alması Inter Miami'ye transfer olması adına önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    35 yaşındaki futbolcu, ayrıca geçen yıl İspanyol medyasına verdiği röportajda ABD'de oynama fikrine sıcak baktığını dile getirmişti.
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    Öte yandan Messi'nin, PSG ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceği hatırlatılırken, Fransız ekibinin yıldız ismi takımda tutmaya çalışabileceği belirtildi.
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    DÜNYA KUPASI'NDAKİ SEKİZİNCİ GOLÜ ATTI

    Lionel Messi, Meksika'ya attığı golle önemli bir unvana ortak oldu.
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    Dünya Kupası tarihinde 8. golüne imza atan 35 yaşındaki futbolcu, bu alanda Diego Armando Maradona ile Guillermo Stabile'yi yakaladı.
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda fileleri en çok havalandıran Arjantinli oyuncu unvanını, 10 golle Gabriel Batistuta elinde bulunduruyor.
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    HAYALİ KUPAYI KAZANMAK 

    Messi, Katar 2022'nin Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmek için son şansı olduğunu ve bunu başarmak istediğini söyledi.
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

    Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde açıklamalarda bulunan Messi "Kendimi fiziksel olarak iyi hissediyorum. Bu Dünya Kupası, diğerlerinden farklı. Katar 2022, oynadığım son Dünya Kupası olacak. Büyük hayalimi gerçeğe dönüştürmek için son fırsat. Bunu başarmaya çalışacağım. Hepimiz bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar
  • Lionel Messi'nin yeni takımını açıkladılar

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