UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında PSG, Benfica ve Borussia Dortmund, üst tura çıkmayı garantilerken Messi de bir ilki başardı.

H Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Maccabi Haifa'yı 19. ve 45. dakikalarda Lionel Messi, 32. ve 64. dakikalarda Kylian Mbappe, 35. dakikada Neymar, 67. dakikada Sean Goldberg (kendi kalesine) ve 84. dakikada Carlos Soler'in ağları sarsmasıyla 7-2 mağlup etti. İsrail ekibinin gollerini, 38. ve 50. dakikalarda Abdoulaye Seck kaydetti.