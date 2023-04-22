İlkay, yaptığı açıklamada, "Barcelona ile görülmeler doğru evet. Bence bu normal. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Bu nedenle müzakereler devam ediyor. Bir karar alınırsa bunu ilk siz duyacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.