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Lionel Messi ve İlkay Gündoğan Barcelona'da buluşuyor!

İspanya La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona, eski yıldızı Lionel Messi'nin yanı sıra Manchester City'den ayrılması beklenen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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  • Lionel Messi ve İlkay Gündoğan Barcelona'da buluşuyor!

    İspanya La Liga'da en yakın rakibi Real Madrid'in 11 puan önünde şampiyonluğa koşan Barcelona, sezon sonunda transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. 
  • Lionel Messi ve İlkay Gündoğan Barcelona'da buluşuyor!

    Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için gözünü karartan Katalan devinin, sezon sonu serbest kalacak olan efsane futbolcusu Lionel Messi ile Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. 
  • Lionel Messi ve İlkay Gündoğan Barcelona'da buluşuyor!

    İspanyol basınından Relevo'da yer alan habere göre Barça; iki yıldızın transferi konusunda diğer takımlardan bir adım önde...
  • Lionel Messi ve İlkay Gündoğan Barcelona'da buluşuyor!

    Barcelona Başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Lionel Messi'nin takıma geri dönmesi içni elinden geleni yapacağını söylemişti.
  • Lionel Messi ve İlkay Gündoğan Barcelona'da buluşuyor!

    Messi'nin yanı sıra Manchester City'den sezon sonu ayrılacak olan İlkay Gündoğan da Barcelona'ya oldukça yakın, Türk asıllı Alman orta sahanın ilk tercihinin Katalan devi olduğu belirtildi.
  • Lionel Messi ve İlkay Gündoğan Barcelona'da buluşuyor!

    İlkay Gündoğan, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Barcelona ile görüştüğünü doğrulamıştı. 
  • Lionel Messi ve İlkay Gündoğan Barcelona'da buluşuyor!

    İlkay, yaptığı açıklamada, "Barcelona ile görülmeler doğru evet. Bence bu normal. Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum ama henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Bu nedenle müzakereler devam ediyor. Bir karar alınırsa bunu ilk siz duyacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.
  • Lionel Messi ve İlkay Gündoğan Barcelona'da buluşuyor!

    Türk asıllı Alman orta saha, bu sezon Manchester City ile 41 resmi maça çıkarken, 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 
  • Lionel Messi ve İlkay Gündoğan Barcelona'da buluşuyor!

    İlkay Gündoğan'ın ismi Süper Lig devi Galatasaray ile de anılıyor... 

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