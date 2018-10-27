Bakan Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, oda ve borsa başkanları ile üreticilerin katılımıyla, kentteki bir otelde düzenlenen "Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı"na katıldı.

Burada konuşan Pakdemirli, birlikler ve kooperatiflerin üreticiye faydalı işler yapması gerektiğini belirterek, bu konuda kısa zamanda çözüm bulmayı umut ettiklerini söyledi.

Pakdemirli, tarım arazilerini çiftçilere kiraya vermeye başladıklarını anımsatarak, "218 bin çiftçimize 125 milyon lira inşallah destek sağlıyor olacağız. İsterse çiftçimize 10 yıl sonra bu araziyi alacak." diye konuştu.

Bu uygulamanın çiftçiye getirdiği kazanç hakkında bilgi veren Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlığımızın iki ayağı var. Birincisi 'üreticimizi koruyacağız', diğer ayağımız da 'tüketicimizi kollayacağız' diyoruz. Üreticimiz de enflasyona ezilmeden hakkaniyetli bir para alacak, tüketicimiz de enflasyonun çok üzerinde fiyatlarla karşılaşmayacak. Biz aslında, ağırlıklı olarak üretici tarafında olmamıza rağmen tüketici tarafındaki fiyat artışlarından da şu veya bu şekilde sorumlu bir bakanlığız. İki tarafı da takip ediyoruz."

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı

Bakan Pakdemirli, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na "Ne katkı yapabiliriz?" diye düşündüklerini ve bunla ilgili çalışma başlattıklarını dile getirdi.

Çeşitli ürünlerde yüzde 10 indirim sağladıklarını ve bu programa katılarak destek verdiklerini anlatan Pakdemirli, "(Şimdi enflasyon yüksek çıksa ne olur, düşük çıksa ne olur) diyeceksiniz. Eğer bir ülkede enflasyon yüzde 10 olursa faizler yüzde 15, enflasyon yüzde 20 olursa faizler yüzde 25, enflasyon yüzde 30 olursa faizler yüzde 35 olur, 40 olursa yüzde 45 olur. O yüzden enflasyonun bu yıl içerisinde performansının iyi çıkartılması çok önemli. Bu konuda da burada bulunan herkesten, üreticilerden, sanayicilerden, yapabilecekleri ne varsa desteklerini bekliyoruz."

Lisanslı depoculuk destekleri

Pakdemirli, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz desteklerinin tutarlarının belirlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Lisanslı depolarda ilave kira, nakliye ve analiz desteği tebliği bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Destek miktarımız hububatta 3 liradan 6 liraya, pamukta 7 liradan 14 liraya, fındık, zeytin ve kapsama giren meyvelerde 10 liradan 20 liraya ton bazında olmak üzere yükseltilmiştir. Ayrıca nakliye desteği de 25 lira ton, analiz desteği de 25 lira parti başına olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun."

Pakdemirli, göreve geldikten sonra 81 ili dolaşmaya karar verdiğini belirterek, Ankara'da, üreticiden uzak yapılan hareketin onları tatmin etmediğini söyledi.

Pakdemirli, ülkenin dört bir yanını dolaşacaklarını ve vatandaşla, üreticiyle bir arada olacaklarını anlatarak, "Önemli olan problemi çözemesek dahi gidip insanlarla, üreticimizle konuşmamız, bizim onlara kendimizi anlatmamız, onların da kendilerini bize anlatması, bakanlığımızı üreticiyle birbirine yakınlaştırıyor." diye konuştu.

Vatandaşa hizmet götürmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar alınması bakımından önemine değinen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Artık bizim vatandaşa bahane anlatma gibi bir durumumuz yok. Düşünün ki bir iktidar var, 16 yıldır vatandaş her zaman yanında. Vergi dairesinde yanında, darbede yanında, iyi günde yanında, kötü günde yanında. Bizim vatandaşa hizmet götürmek dışında başka hiçbir opsiyonumuz yok. Vatandaştan da parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçerken ciddi bir destek aldık. Bu desteği aldığımızdan dolayı da vatandaşımızdaki beklenti yükselmiş durumda. Başkanlık sistemine geçer geçmez hizmet kalitesinin artmasını bekliyorlar. Bununla ilgili geçenlerde bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Ben de bürokrat arkadaşlarımla paylaştım, özetle 'vatandaş ayağınıza geldiği zaman işini görün. (Senin işin başka bakanlıkta, bizim bakanlık dışında şu dairede, bu da onu ilgilendiriyor) demeyin. Vatandaşın geldiği noktada problemini çözün.' diyor. Bu yeni sistemin getirdiği güzellik ve kolaylıklardan birisi bu olacak. Yeni sistemde hedef, bürokrasinin ağır işleyen yapısını azaltmak, daha dinamik, daha esnek, bakanlıklarla daha esnek bir hizmet yapısı ortaya çıkarmak."

"Yakın zamanda Tarımda Milli Birlik Projemizi açıklayacağız"

Adana'da İmamoğlu Ovası'nda 2019'da 100 bin dönümü daha sulamaya açacaklarını ifade eden Pakdemirli, Türkiye'de 2 milyon hektarın üzerinde alanı da sulamaya açmaları gerektiğini aktardı.

Pakdemirli, Türkiye'nin sulama problemini bitirmek için canla başla çalıştıklarını vurgulayarak, "Bunları yaptıkça da tarımsal hasılamızın artacağını biliyoruz." dedi.

Son 16 yılda Adana'da tarım ve hayvancılık alanında 3,5 milyar lira hibe desteği sağlandığının altını çizen Pakdemirli, kente yapılan ve yapılacak yatırımlar ile diğer hibe destekleriyle ilgili bilgi verdi.

Pakdemirli, dünyada gelecekte en değerli şirketin uzaktan eğitim veren bir firma olacağını, 2. veya 3. değerli şirketin ise tarıma dayalı bir ürün üreten şirket olacağının varsayıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Yakın bir zamanda Tarımda Milli Birlik Projemizi açıklayacağız. Özellikle, bizim için yerli tohum çok çok önemli, olmazsa olmazımız. 2002'de yerli tohumumuz 145 bin tonmuş, bugün 1 milyon 50 bin tona gelmişiz. Bu tarafta iyiyiz ama daha iyi bir yere doğru gelebiliriz. Biz tohumu yerlileştiremezsek, tarımda karın önemli bir kısmını yurt dışına bırakıyoruz. O yüzden yerlileştirip kendi ekonomimize bunu kazandırmamız gerekiyor. Bu sadece parasal anlamda değil, yerli tohumlarımıza ve lezzetlerimize sahip çıkmalıyız."

Ürün takip masaları

Bakan Pakdemirli, tarımda meteorolojinin önemine değinerek, "Çiftçi yarını garanti görürse ekimini yapar. Biz o yüzden ürün takip masaları kurduk. Rekolte tahmininden tutun, istatistiki modellemeler ve bunlar özelinde, nitelikli Türkiye'nin temel gıda ürünlerini ele aldık ve bunlar üzerinde çalışmaya başladık. Yakın zamanda, yarın veya yarınlarla ilgili çok daha iyi planlama yapabiliyor olacağız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Tarım arazilerinin gittikçe küçüldüğünün altını çizen Pakdemirli, birlikte üretim yapmanın yollarını aradıklarını belirtti.

Tarladan tüketiciye ürün fiyatları

Pakdemirli, tarladan tüketiciye giden ürünün fiyatlandırılması konusunda şunları kaydetti:

"Ürün tarlada 1, tüketicide 4 lira. Biz, 'ürün tarlada da 1 lira olmasın, 2 lira olsun. Tüketici de 4 liraya değil 3 liraya tüketsin.' diyoruz. Bu aradaki zinciri biraz daha kısaltmamız gerekiyor. Bunla ilgili Hal Yasasını çalışıyoruz. Bir de Türkiye'de zincir mağazalarımız, ulusal zincirler bu ürünlerin yüzde 50-60'nı pazarlıyor. Bunlar da söylüyor, 'Bizim bu işlerde yüzde 8-10 avantajımız var.' diyorlar. Tarlada ürün yüzde 10'a varan kayıp, hale gelene kadar yüzde 20-25 kayıp veriyor. Markette yüzde 5-10, evde de yüzde 5-10 kaybediyoruz. Toplamda yüzde 50'ye varan kaybımız var. Bu verimsizlikler, bu israfın üzerine çalışmamız lazım."

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