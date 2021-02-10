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"Lisanslı depoculuk sistemi gıda fiyatlarındaki istikrara katkı sağlayacak"

Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDASDER) Başkanı Serdar Genç, lisanslı depoculuk sisteminin gıda fiyatlarının dengelenmesinde büyük önem taşıdığını belirterek, "Lisanslı depodaki ürünler elektronik ortamda Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformu ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve denetiminde alınıp satılarak fiyat istikrarı sağlanıyor, spekülatif harekette bulunan kişiler anında tespit edilebiliyor." dedi.

AA

Tarım Ürünleri Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDASDER) Başkanı Serdar Genç, lisanslı depoculuk sisteminin gıda fiyatlarının dengelenmesinde büyük önem taşıdığını belirterek, "Lisanslı depodaki ürünler elektronik ortamda Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformu ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve denetiminde alınıp satılarak fiyat istikrarı sağlanıyor, spekülatif harekette bulunan kişiler anında tespit edilebiliyor." dedi.

Gıda Komitesi, kalıcı fiyat istikrarının sağlanması için alınacak yapısal tedbirler kapsamında lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

LİDASDER Başkanı Genç de AA muhabirine, lisanslı depoculuk sisteminin tarım sektörü ve ekonomiye yönelik katkılar sağladığını söyledi.

Sistemin nakliye giderlerini azalttığına dikkati çeken Genç, ürünün lisanslı depoya teslim edilerek oluşturulan elektronik ürün senedi aracılığıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsasında birçok alıcıya ulaşılabildiğini ve elektronik ortamda kolaylıkla satılabildiğini bildirdi.

Genç, ürünün birçok kez taşınarak satılması yerine lisanslı depoya teslim edilerek, elektronik ortamda satılması nedeniyle nakliyeden kaynaklı miktar kayıplarının azaldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Ürünün modern ve kontrollü depolarda tutulması nedeniyle depolama sürecindeki miktar kayıpları en aza indirilmektedir. Standartlara uygun olmayan iptidai depolarda ürünün korunması aşamasında oluşan kalite kayıpları lisanslı depolar aracılığıyla azaltılmaktadır. Lisanslı depoda stoklanan ürünün bağımsız laboratuvarlarda analiz ve sınıflandırılması yapılarak, sınıfına ve kalitesine göre korunması sağlanmaktadır. Buna bağlı olarak gıda sektörü istediği sınıf ve kalitedeki ürüne kolayca ulaşabilmektedir."

Sağlanan destekler aracılığıyla ürün fiyatının düştüğünü vurgulayan Genç, "Normal şartlarda üreticinin ödediği stopaj vergisi ve tüccarların ödediği gelir vergisi, lisanslı depoculuk sisteminde vergi muafiyetleri kapsamında devlet tarafından karşılandığından ürün fiyatlarını düşürebilmektedir." ifadesini kullandı.

- "Ürün değerinde satılıyor"

Genç, lisanslı depoya ürün bırakan üreticilerin hasat döneminde arz yoğunluğuna bağlı fiyat düşüşlerinden etkilenmeden, hasat sonrasında ürünlerini değerinden satabildiğine dikkati çekerek, lisanslı depolardaki ürünlerin tüm risklere karşı sigortalı ve devlet garantisi altında olduğu bilgisini verdi.

Sistemle üreticiler ve ürün sahiplerinin muhtemel zararlarının karşılandığını belirten Genç, şunları kaydetti:

"Lisanslı depodaki ürünler elektronik ortamda Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda ve Ticaret Bakanlığının kontrol ve denetiminde alınıp satılarak fiyat istikrarı sağlanıyor, spekülatif harekette bulunan kişiler anında tespit edilebiliyor. Lisanslı depoculuk sistemi stratejik öneme sahip tahıl, bakliyat ve yağlı tohumlar gibi uzun süre depolanabilir tarımsal ürünlerde önemli faydalar sağlıyor. Bu sistem, ürün arzının sürdürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması yönünden ülkemiz tarım ve ekonomisine sağladığı katkılar göz önünde bulundurulduğunda orta ve uzun vadede tarım sektörünün vazgeçilmezi olmaya devam edecek. Bu nedenle lisanslı depoculuk sistemi paydaşı olan çiftçi, tüccar, sanayici ve lisanslı depo yatırımcılarının dünyada olduğu gibi ülkemizde de desteklenmeye devam edilmesi gerekmektedir."

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