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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Lisanslı depoculukta cezalar artırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Lisanslı depoculukta cezalar artırıldı

        Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları 70 bin 920 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:49
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        Lisanslı depoculukta cezalar artırıldı
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        Ticaret Bakanlığının "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 34. Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak Olan idari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğle, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen idari para cezaları tespit edildi.

        Buna göre, idari para cezaları 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93 artırılarak yeniden belirlendi.

        Bu kapsamda gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları 70 bin 920 lira ile 1 milyon 439 bin 300 lira arasında olacak.

        Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

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