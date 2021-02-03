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Lise öğrencileri için 15 bin soruluk mobil soru bankası

Salgın sürecinde tüm kademelerdeki öğrencilere kaynak desteği devam ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı, bu kez tüm lise öğrencilerine yönelik yeni bir çalışma hazırladı. 15 bin sorudan oluşan Mobil Soru Bankasının erişime açıldığını duyuran Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uygulamadaki soruların sürekli güncelleneceğini belirtti

Lise öğrencileri için 15 bin soruluk mobil soru bankası
Lise öğrencileri için 15 bin soruluk mobil soru bankası
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HABERTURK.COM

9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin çalışmalarında yardımcı olmak üzere hazırlanan mobil uygulamada, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin 200 üniteden oluşan tüm müfredatını kapsayan 15 bin soru bulunuyor.

Mobil Soru Bankası’ndaki sorular; alan öğretmenleri tarafından derslerin öğretim programları, üniteleri, konuları ve kazanımları dikkate alınarak hazırlandı. Soru Bankasına ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Kazanım Kavrama Testleri de ünite, konu ve kazanımlara göre sınıflandırılarak eklendi.

"SORU BANKASI SÜREKLİ GÜNCELLENECEK"

Bakanlığın tüm birimlerinin Kovid-19 salgını sürecinde öğrencilere destek olmak üzere sürekli yeni kaynaklar oluşturduğunu ifade eden Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu kapsamda daha önce pek çok destek paketi paylaşıldığını hatırlattı. Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce özel eğitim öğrencilerimizi desteklemek üzere ‘Özelim Eğitimdeyim’ mobil uygulamasını geliştirmiş ve öğrencilerimizin kullanımına açmıştık. Bu mobil uygulama OECD tarafından da örnek bir uygulama olarak gösterildi. Bu kez lise öğrencilerimizin öğrenme süreçlerini ve deneyimlerini geliştirmek için bir “Mobil Soru Bankası” uygulaması geliştirdik. Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin tüm ünitelerini kapsayan sorulardan oluşan mobil uygulama lise öğrencilerimizin kullanımına sunuldu. Mobil uygulamadaki soru bankası sürekli güncellenecek.”

Uygulamanın gençlere faydalı olmasını dileyen Bakan Selçuk, süreci koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Ücretsiz olarak sunulan Mobil Soru Bankasına Android ve IOS işletim sistemli cihazların Google Play Store ve App Store uygulamalarından erişilebiliyor.

Android cihazlar için:
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.eba.ogmmateryalsoru
IOS cihazlar için:
https://apps.apple.com/app/id1550749140

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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