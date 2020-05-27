Lise öğrencilerine 750 soruluk dördüncü destek paketi

Trakya'da 14 yaş altı çocuklar park ve yeşil alanlarda eğlendi

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Uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ek kaynak oluşturmak için liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk birinci Soru Destek Paketi 9 Nisan’da, 750 soruluk ikinci Soru Destek Paketi 27 Nisan’da, 750 soruluk üçüncü Soru Destek Paketi ise 8 Mayıs’ta yayımlanmıştı.

750 soruluk dördüncü destek paketi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinden (http://odsgm.meb.gov.tr/) bugün erişime açıldı.

"DÖRDÜNCÜ SORU DESTEK PAKETİNİ ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZİN KULLANIMINA SUNDUK"

Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi: “Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9., 10., 11. ve 12.sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan dördüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk.

Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim.”