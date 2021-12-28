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Haberler Gündem Lise öğrencisi Nefise kaza kurbanı oldu
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16 yaşındaki lise öğrencisi, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Mersin'de yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki lise öğrencisi Nefise Buruk, kamyonetin çarpması sonucu yaklaşık 50 metre savrularak hayatını kaybetti

Lise öğrencisi Nefise kaza kurbanı oldu
Lise öğrencisi Nefise kaza kurbanı
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İHA

Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi sağlık meslek lisesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencisi Nefise Buruk'a yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada A.Y. idaresindeki 33 VNZ 60 plakalı kamyonet çarptı.

Yaklaşık 50 metre savrulan genç kız ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı genç kız, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Buruk'un olay yerinde kalan çantası ve ayakkabıları ise yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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