Lise öğrencisi okul önünde bıçaklandı

DHA

Çorum'da lise öğrencisi Oğuzcan Y. (16), okul önünde kavga ettiği S.D. (17) tarafından bıçaklandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Gülabibey Mahallesi'ndeki Hasanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okul önünde bekleyen S.D. ile okuldan çıkan lise öğrencisi Oğuzcan Y. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

S.D. yanında taşıdığı bıçağı Oğuzcan D.'nin kalçasına saplayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Oğuzhan Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan öğrencinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.