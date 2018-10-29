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Lise öğrencisi Burak Atagür yazılım firmasına kızdı program geliştirdi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, okulun kütüphane bilgilerini otomasyon programına yüklemekle görevlendirilen lise öğrencilerinden Burak Atagür, yazılım firmasının hazırladığı program çöküp, firma da yardımcı olmayınca öğretmeninin desteği ile kendisi program geliştirdi

29.10.2018 - 16:26 | Güncelleme: AA

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, okulun kütüphane bilgilerini otomasyon programına yüklemekle görevlendirilen lise öğrencilerinden Burak Atagür, yazılım firmasının hazırladığı program çöküp, firma da yardımcı olmayınca öğretmeninin desteği ile kendisi program geliştirdi.

AA'nın haberine göre; Gümüşhacıköy Hasan Coci Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Atagür, 10 gün boyunca okulun kütüphanesinde bulunan kitaplarla ilgili bilgileri bir yazılım firmasından 800 liraya aldıkları "Kütüphane Otomasyon" programına yükledi. On günün sonunda bilgisayar çökünce bütün bilgiler silindi.Yazılım firmasının okulun istediği desteği vermemesi üzerine bütün emekleri boşa giden Atagür, kendisi program geliştirmeye karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Bilişim Teknolojileri öğretmeni Veli Kurtcu'dan destek alan Atagür, geliştirdiği programla, hem önceki programda yaşanılan eksiklikleri giderdi hem de okulu yazılım için ödediği ücretten kurtardı.

Burak Atagür, "Kütüphane Otomasyon" programına kaydettikleri tüm bilgilerin, bilgisayar çökünce silindiğini, yazılım firmasının bilgilerin geri alınamayacağını söyleyince, firmaya kızarak programı geliştirdiklerini anlattı.

Yeni programda eski programdaki eksikliklerin olmadığını ifade eden Atagür, şöyle devam etti: "Öğretmenimizle birlikte 2 ay çalışarak 'Kütüphane Otomasyon' programını geliştirdik. Önceki programda yaşadığımız eksiklikleri de gidermek adına e-mail yedekleme yazılımını da programa entegre ettik. Yüklenen bilgiler gün sonunda belirlenen bir e-maile kendisi otomatik yedekleme alıyor. Bu sayede bilgisayar çökmesi durumunda bilgilerimizi e-mailden tekrar bilgisayara yükleme yapabiliyoruz."

Atagür, sıfır maliyetle geliştirdikleri program sayesinde okulu önemli bir maliyetten kurtardıklarını sözlerine ekledi.Bilişim teknolojileri öğretmeni Veli Kurtcu ise, öğrencinin böyle bir program geliştirmek isteyerek kendisine geldiğini belirterek, yazılım şirketlerinin yıllık 800 ile bin lira arasında istedikleri programı birlikte sıfır maliyetle yazdıklarını söyledi.

Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hasan Göktekin de, öğrencilerinin geliştirdiği yeni programın diğer programlara göre daha iyi ve kullanışlı olduğunu vurguladı.

Program sayesinde diğer programlarda olmayan, en çok kitap okuyan öğrenciyi sınıf bazında ve okul bazında kolaylıkla tespit edebildiklerini aktaran Göktekin, şunları kaydetti: "Yeni programla, kütüphaneden hiç kitap almayan öğrenciyi hatta okulda olmayan kitapların programı kullanan diğer okullarda olup olmadığına bile bakabiliyoruz. Programı Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin'in izni ile ilçede bulunan diğer okullara verdik. Olumlu geri dönüşler alınca il genelindeki okullara ve Türkiye'de 81 ildeki okullara ücretsiz olarak dağıtacağız."

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