Edinilen bilgiye göre olay, İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak’ta meydana geldi. İddialara göre kız meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 4 lise öğrencisi, yine lise öğrencisi olduğu belirtilen kişiyi Meksika Sokakta sıkıştırdı.

İki kişi, bir anda öğrenciye saldırılırken, talihsiz genç ne olduğunu anlamadığı sırada kemerle ve tekmelerle darp edilmeye devam etti. Öldüresiye dövülen çocuğu gören mahalle esnafı ve diğer öğrenciler araya girerek darp edilen genci kurtardı. Burnu kırıldığı öğrenilen lise öğrencisi Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acımasızca dayak yiyen gencin o anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Elinde kemer olan şahısla konuştuğu sırada arkadan gelen başka bir şahsın yumruğuna maruz kalan talihsiz gencin, farklı şahıslar tarafından da tekmelerle darp edildiği de kameralarda net bir şekilde görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.