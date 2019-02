GÜNDEM

Haberler > GÜNDEM > Lise öğrencisine kemerle öldüresiye dövdü Lise öğrencisini kemerle öldüresiye dövdü

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak’ta bir lise öğrencisi, farklı 4 öğrenci tarafından kemerle tekme-tokatla öldüresiye dövülürken, dehşet anları çevrede bulunan bir mağazanın güvenlik kameralarına an be an yansıdı

İHA