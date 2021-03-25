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Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar ertelendi! MEB son dakika sınav açıklaması

Lise ve ortaokul sınavları ne zamana ertelendi? Öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze sınavları erteledi. Peki, sınavlar ne zaman yapılacak?

Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak? Sınavlar ertelendi! MEB son dakika sınav açıklaması

Lise ve ortaokul sınavları ne zaman yapılacak? Günün en çok merak edilen haberlerinden biri. Koronavirüs sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı 29 Mart'ta yapılması beklenen liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin sınavlarını erteledi. İşte yeni sınav tarihleri...

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB),liselerde hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıfların yüz yüze sınavlarının 3 Mayıs'tan itibaren yapılacağını duyurdu..

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi

ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı , “yüksek” ve “çok yüksek” risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında 26 Mart’tan sonra planlanan sınavların 3 Mayıs’tan itibaren uygulanabileceğini açıkladı.Kovid-19 salgını açısından “yüksek” ve “çok yüksek” riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart’a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.

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