Liselerin ne zaman açılacağı ile ilgili beklenen açıklamalar ardı ardına geldi. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce liseli öğrenci, yüz yüze eğitimin ne zaman açılacağına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki liseler ne zaman açılacak? İşte Bakan Selçuk'un açıklamasının ayrıntıları...

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını bildirdi.

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.