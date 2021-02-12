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Liseler ne zaman açılacak? - MEB açıkladı: Liseler yüz yüze eğitim tarihi 2021

Liselerin ne zaman açılacağına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce liseli öğrenci, vaka sayılarındaki düşüş ve aşı programı nedeniyle üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı sorusunun yanıtını arıyordu. Peki Liseler ne zaman açılacak? İşte son dakika açıklamasının ayrıntıları...

Liseler ne zaman açılacak? - MEB açıkladı: Liseler yüz yüze eğitim tarihi 2021

Liseler ne zaman açılacak? Yüz yüz eğitim ne zaman başlayacak? Pandemi süreci devam ediyor. Vaka sayılarında ise henüz dikkate değer bir düşüş gözlemlenmiyor. Yükseköğretim ise yüzde 40 oranında uzaktan eğitimde devam ediyor. Peki, Liseler yüz yüze ne zaman açılacak? İşte konuyla ilgili MEB'den son açıklama...

LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını bildirdi.

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.

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