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Liselere yerleştirmede birinci nakil dönemi için son gün

AA

Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi için tercihler saat 17.00'ye kadar alınacak

Liselere yerleştirmede birinci nakil dönemi

MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için 2 dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki bugün sona erecek.

Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak.

Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

İKİNCİ NAKİL TERCİH DÖNEMİ

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

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