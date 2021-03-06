DHA

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Indiana eyaletindeki Indianapolis şehrinde lise yıllarında aşk yaşayan 70 yaşındaki Donna Horn ve 69 yaşındaki Joe Cougill çiftinin mutluluğu yarıda kaldı.

Donna ve Joe'nin bir çocuğu olacağı haberini öğrenen Donna'nın babası, çiftin görüşmesini yasakladı.

Kasım 1968'de doğum yapan Donna'nın, Joe ile birlikteliğinden bir kız çocuğu dünyaya getirdiği ifade edildi.

BİYOLOJİK KIZLARI BİR ARAYA GETİRDİ...

Donna'nın kızını evlatlık verdiği ve yıllar sonra kendisine e-mail üzerinden ulaşarak gerçek annesinin kendisi olduğunu söylediği aktarıldı.

Yerel medya, çiftin biyolojik kızları Laura'nın Donna ile babası Joe'yu bir araya getirmeyi başardığını belirtti.

İki kez boşanan iki çocuk babası Joe'nin ve meme kanserini atlatmayı başaran üç çocuk annesi Donna'nın iki kez evlenip boşandığı aktarıldı.

52 YIL SONRA GELEN MUTLULUK

Ailelerden gelen görüşme yasağının ardından ilişkileri sona eren çift yarım kalan ilişkiyi mutlu sonla noktalamak için yıllar sonra bir araya geldi.

Laura'nın biyolojik anne ve babasının tekrar bir araya gelmesine yardım etmesiyle birlikte çiftin, geçen mayıs ayında evlendiği öğrenildi.