İstanbul Bakırköy'de profesyonel dansçı olduğu öğrenilen lise öğrencisi Berhan Tamalan, üç ay önce bir öğrenci grubu tarafından önce darp edildi ardından gruptan bir öğrenci tarafından karnından bıçaklandı.

Ağır yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tamalan'ı sırtından iki bıçak darbesiyle bıçaklayan B.Ç., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşı küçük şüpheli B.Ç. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu sırada hayati tehlikesi süren Tamalan'ın ailesi, şüphelinin serbest kalmasına tepki gösterdi. Şüpheli için daha sonra ise yakalama kararı çıkarıldı.

Olayla ilgili de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. İddianamede ifadesine yer verilen Berhan Tamalan, "Olaydan bir gün önce Whatsapp grubundan mesajlar atıldığını ve diğer okullardan bazı şahısların okul önünde toplandığını söyledi. Karşı grupla konuşmak ve ortayı bulmak için şahıslara neden okulun önüne geldiklerini sorduğunu söyleyen Tamalan, konuştuğu kişinin de 'bu iş bitmedi' dediğini söyledi. Tedavi gördüğü hastanede ifade veren Tamalan, saldırının da ertesi gün bu olayın üzerine gerçekleştiğini kaydetti.

İddianamede de şüpheli B.Ç., hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.